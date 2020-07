Alessio Picariello (Porsche) s'impose en LM GTE aux 4 Heures de Castellet

Le pilote hennuyer Alessio Picariello (Porsche) a remporté ce dimanche les 4 Heures du Castellet, en France, en catégorie LM GTE. Il effectuait à cette occasion ses débuts en European Le Mans Series.Picariello (26 ans) a réalisé un coup de maître en s'imposant dans la catégorie LM GTE, réservée aux Grand Tourisme, dans cette première course du championnat. Accompagné par l'Allemand Christian Ried et l'Italien Michele Beretta sur une Porsche 911 RSR de l'équipe allemande Proton Competition, Picariello s'est imposé après avoir pris la tête lors du deuxième relais. Une position que la voiture n'allait ensuite plus quitter jusqu'au drapeau à damiers. Si la Ferrari 488 de Michael Broniszewski/Nicola Cadei/David Perel (Pol/Ita/Afs) a longtemps été une menace, un arrêt aux stands dans les dernières minutes a mis un point final à ses espoirs. Elle a néanmoins terminé à la 2e place. La 3e marche du podium dans la catégorie est revenue à la Ferrari de l'équipage 100% féminin composé de Manuela Gostner/Michelle Gatting/Rahel Frey (Ita/Dan/Sui). Au classement général, la victoire est revenue à l'Aurus-Gibson LMP2 de William Owen/Alex Brundle/Job Van Uitert (USA/G-B/P-B). La deuxième manche, elle aussi longue de 4 heures, aura lieu à Spa-Francorchamps, le dimanche 9 août. (Belga)