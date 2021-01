Alex De Minaur s'attend à "une grande bataille" face à David Goffin

Alex De Minaur (ATP 23) sera l'adversaire de David Goffin (ATP 16), mardi, pour une place en finale du premier tournoi de l'année, l'ATP 250 sur dur d'Antalya. Le jeune Australien, 21 ans, quart de finaliste à l'US Open en septembre dernier, a battu en 8e de finale le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 40) 6-2, 6-4."La première semaine de l'année est toujours délicate. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, mais j'ai disputé de bons matches depuis le début du tournoi et je suis content d'être en demi-finale", a expliqué De Minaur après sa victoire. "Je me suis montré assez solide du fond du court jusqu'ici, sur une surface qui est vraiment lente et où il est difficile d'être agressif tout le temps, car la balle va littéralement nulle part. J'essaie donc de varier pour utiliser les conditions à mon avantage". Il s'agira du deuxième duel sur le circuit entre David Goffin et Alex De Minaur, qui a préparé sa saison à Alicante pour éviter de perdre deux semaines de quarantaine en rentrant en Australie après avoir joué jusqu'à la mi-novembre. Le natif de Sydney reste sur une victoire lors des David Cup Finals à Madrid en 2019, mais il ne se considère pas comme le favori pour autant. "Ce sera un match terriblement difficile, car David il a l'air de très bien jouer", dit l'Australien. "Nous sommes deux joueurs assez similaires, en somme, et il semble avoir trouvé son rythme sur les courts ici. Ce sera une grande bataille et je vais devoir produire mon meilleur tennis si je veux avoir une chance. C'est un joueur de grande qualité et il n'est pas là par hasard". (Belga)