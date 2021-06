Alexander Zverev, encore trop fort pour Kei Nishikori, file en quarts de finale à Roland-Garros

Alexander Zverev a atteint les quarts de finale du tournoi de tennis de Roland-Garros pour la troisième fois de sa carrière. L'Allemand de 24 ans, tête de série N.6 à Roland Garros, a surclassé le Japonais Kei Nishikori (ATP 49), en trois sets: 6-4, 6-1, 6-1, dimanche soir en huitièmes de finale. La rencontre a duré 1h54.Zverev, 6e mondial, a signé son 3e succès de l'année sur Nishikori après celles enregistrées à Madrid et à Rome, déjà sur terre battue. L'Allemand n'a jamais atteint le dernier carré à Roland-Garros, après ses défaites en quarts en 2018 et 2019. Il aura l'occasion de le faire cette année face à Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46). L'Espagnol de 22 ans a battu l'Argentin Federico Delbonis (ATP 51) en quatre sets : 6-4, 6-4, 4-6, 6-4, en 2h56, dans le deuxième huitième de finale de sa carrière en Grand Chelem après celui joué à l'US Open l'an dernier. Il n'avait jamais réussi à se hisser en seizièmes de finale à Paris lors de ses deux premières participations en 2019 (1er tour) et en 2020 (2e tour). (Belga)

