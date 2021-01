Alexander Zverev et David Ferrer, c'est déjà fini

Le joueur de tennis Alexander Zverev et l'entraîneur espagnol David Ferrer ont mis un terme à leur collaboration. L'Allemand, 23 ans et 7e mondial, l'a annoncé jeudi soir sur Instagram.Les deux hommes travaillaient ensemble depuis juillet dernier. "J'aimerais remercier David pour les mois que nous avons partagés, le temps passé sur et en dehors des courts. Je lui souhaite le meilleur pour le futur", a écrit Zverev sur son compte Instagram. Le bilan du longiligne droitier de Hambourg sous les ordres de l'ancien N.3 mondial était plutôt positif avec deux titres acquis à Cologne ainsi que des finales à l'US Open et au Masters 1000 de Paris. David Ferrer s'est lui exprimé sur les raisons de cette décision dans les médias espagnols. "Je lui ai dit que je préférais ne pas continuer, que nous ne devrions pas entamer la saison 2021 ensemble. Tout s'est toujours bien passé entre nous et je suis très reconnaissant qu'il m'ait donné la chance de travailler avec lui. Nous avons eu une bonne collaboration, tout était parfait." Ferrer, finaliste de Roland-Garros 2013, 38 ans, a mis officiellement un terme à sa carrière en mai 2019 lors du Masters 1000 de Madrid après une défaite contre... Zverev. (Belga)