Alison Van Uytvanck accède au deuxième tour qualificatif à Dubaï

Alison Van Uytvanck a réussi à accéder au deuxième tour des qualifications du tournoi de tennis WTA Premier de Dubaï, samedi, aux Emirats Arabes Unis. Van Uytvanck, 47e joueuse mondiale et tête de série N.8 des qualifications, a battu au premier tour la Russe Angelina Gabueva (WTA 462) 6-1, 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 11 minutes.Au deuxième des trois tours qualificatifs de ce tournoi sur dur doté de 2.794.840 dollars, Van Uytvanck affrontera la Slovaque Kristina Kucova (WTA 164), victorieuse de l'Ukrainienne Katarina Zavatska (WTA 103) 3-6, 6-2, 6-3. Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens (WTA 81) a franchi avec succès le premier tour en battant la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 93) en deux sets, 6-3 et 7-5. Au deuxième tour, Flipkens rencontrera l'Américaine Bethanie Mattek-Sands (WTA 385), victorieuse 6-4, 3-6, 7-6 (9/7) de l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 57). Bonaventure a elle été éliminée par la Chinoise Xinyun Han (WTA 187) 7-6 (7/2), 2-6, 6-2. Kim Clijsters et Elise Mertens (WTA 19) ont déjà leur place dans tableau final. Pour son retour à la compétition après plus de sept ans d'absence, Clijsters, 36 ans, rencontrera la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 8). Mertens défiera la Chinoise Wang Qiang (WTA 27). Justine Henin détient le record de victoires à Dubaï avec quatre succès (2003, 2004, 2006 et 2007). (Belga)