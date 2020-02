Alison Van Uytvanck éliminée après un match intense contre Petra Kvitova, 11e mondiale

Alison Van Uytvanck a été éliminée au deuxième tour du tournoi de tennis WTA Premier de Saint-Pétersbourg, joué sur surface dure et doté de 782.900 dollars, jeudi en Russie au terme d'un match épique.La Belge, 25 ans, a été battue en trois manches par la Tchèque Petra Kvitova (N.3), 29 ans, 11e mondiale, 7-6 (7/1), 1-6 et 6-2, en 2 heure et 16 minutes de jeu. Il s'agissait de leur première confrontation sur le circuit. La partie a été des plus serrées et à rebondissements. Alison Van Uytvanck a manqué par deux fois de prendre le large dans le premier set. Ses deux prises de service de Kvitova n'ayant pas été confirmée, la Tchèque, double lauréate à Wimbledon, est revenue autant de fois dans la partie pour forcer un jeu décisif. La numéro 11 mondiale l'emportait 7 points à 1 pour mener 1 set à 0. Les deux premiers jeux de la deuxième manche vont être kilométriques. Ils vont durer 30 minutes. Kvitova prenait le service de Van Uytvanck au bout de sa 7e balle de break. La Belge rétablissait l'équilibre ensuite en convertissant sa 8e balle de break (1-1). Alison Van Uytvanck aura encore l'occasion de faire le break dans le quatre jeu. La joueuse de Grimbergen triple ainsi la mise pour mener 3-1 et filait vers le gain de la deuxième manche (6-1) pour égaliser à un set partout. Le troisième set débutait aussi par deux services perdus (1-1), mais Kvitova, exemptée du premier tour, rentrait enfin dans le tournoi pour filer ensuite très rapidement à 6-2 pour se qualifier pour les quarts de finale, concrétisant sa première balle de match. Van Uytvanck était la seule Belge engagée dans ce tournoi russe, remporté en 2019 par la Néerlandaise Kiki Bertens. (Belga)