Alison Van Uytvanck en quarts de finale pour la 2e fois cette année

Alison Van Uytvanck s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Open d'Astana, tournoi de tennis WTA 250 sur surface dure dotée de 235.238 dollars, à Nur Sultan mercredi au Kazakhstan.Alison Van Uytvanck, 27 ans, 89e mondiale, a battu au deuxième tour l'Allemande Anna-Lena Friedsam, 27 ans aussi, 131e mondiale, en trois sets - 6-4, 3-6, 6-4 en un peu moins de deux heures de jeu (1h56). C'est le deuxième quart de finale de l'année pour la joueuse de Grimbergen après Nottingham sur le gazon anglais en juin. Pour une place dans le dernier carré, la numéro 3 belge jouera en quarts de finale jeudi - et pour la première fois - contre la Russe de 21 ans, Varvara Gracheva (N.7), 88e mondiale, victorieuse de son côté au 2e tour de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 161), 32 ans, 6-2, 6-4. Mardi, Greet Minnen (N.4/WTA 76) a été éliminée au premier tour en simple par la jeune Slovène de 20 ans, Kaja Juvan, 94e joueuse du monde, 2-6, 7-6 (7/5), 6-4. Greet Minnen et Alison Van Uytvanck sont associées en double où elles forment la première tête de série du tournoi. Elles joueront contre les Russes Vitalia Diatchenko et Yana Sizikova mercredi après-midi. (Belga)