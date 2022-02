All Eyez On Brussels V - Les résultats du gala de boxe de vendredi soir au Claridge

Résultats des neuf combats Elites à l'affiche de All Eyez On Brussels V, organisé par Yassine Maatala (O1 Sports Management), vendredi soir au Claridge, chaussée de Louvain à Saint-Josse:4 x 3 minutes Légers (entre 58,967 et 61,237 kg): Rahul Ganguly (Ind) et Marc Bevia (Fra) font match nul Super welters (entre 66,678 et 69,853 kg): Donsley Figino (Fra) - Anto Nakic (Cro) annulé Super-moyens (entre 73,028 et 76,205 kg): Hrvoje Grcic (Cro) bat Mathieu Gomes aux points 6 x 3 minutes Légers Temitope Abiola (Nig) bat Angelo Turco aux points Super welters Elias El Hadj Messaoud bat Remi Scholer (Fra) aux points (2-1) Moyens (entre 69,853 et 73,028 kg): Benjamin Dekeyzer bat Luka Leskovic (Cro) aux points Mi-Lourds (entre 76,205 et 79,378 kg): Timur Nikarkhoev bat Micheal Obin (Oug) aux points. 8 x 3 minutes Welters (entre 63,503 et 66,678 kg ); Anas Messaoudi bat Luis Enrique Romero (Ven) aux points (79-73, 79-73, 78-74). Super welters Nabil Messaoudi bat Ivan Matute (Ven) par k.o au 2e round (Belga)

