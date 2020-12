Allemagne: certaines régions nécessitent des mesures supplémentaires

Des mesures supplémentaires sont nécessaires dans certaines régions d'Allemagne pour lutter contre la propagation du coronavirus, a indiqué vendredi le ministre de la Santé du pays, Jens Spahn."Des mesures supplémentaires visant à réduire le nombre de contacts sont, selon moi, nécessaires là où l'Allemagne compte un nombre de contaminations plus élevé", a affirmé M. Spahn à la chaîne ZDF. "Il y a encore trop de districts et régions qui nécessitent des mesures supplémentaires", a-t-il ajouté. Les autorités ont annoncé mercredi le prolongement des mesures sanitaires jusqu'au 10 janvier en Allemagne. Les restaurants, les musées et les théâtres, entre autres, resteront fermés comme ils le sont depuis maintenant un mois. Il avait déjà été décidé plus tôt d'assouplir les restrictions sur les réunions pendant les fêtes de fin d'année, en permettant à dix personnes d'être ensemble. Le nombre de nouvelles infections signalées par l'Institut Robert Koch (RKI) est de 23.449 vendredi, soit une augmentation de plus d'un millier de contaminations par rapport à la veille. (Belga)