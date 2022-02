Allemagne: champagne à l'ecstasy au restaurant, un mort

Un homme de 52 ans est mort après avoir bu sans le savoir du champagne auquel avait été ajouté de l'ecstasy dans un restaurant du sud de l'Allemagne, a annoncé lundi le parquet.D'autres personnes participant à la même soirée que la victime se sont senties mal juste après avoir bu de la même bouteille, servie samedi soir dans un restaurant de la ville de Weiden, en Bavière. Cinq hommes et trois femmes âgés de 33 à 52 ans ont été emmenés en urgence à l'hôpital, où l'homme de 52 ans est mort plus tard dans la nuit. Selon le procureur Gerd Schaefer, les analyses toxicologiques ont révélé que le champagne contenait une "concentration élevée" d'ecstasy. Le parquet de Weiden a ouvert une enquête pour homicide involontaire, coups et blessures et infractions à la loi sur les narcotiques. Les enquêteurs essaient de déterminer comment, où et quand la bouteille a été trafiquée et qui était au courant, a expliqué M. Schaefer. Après avoir bu le champagne frelaté, certains des clients se tordaient de douleur à même le sol du restaurant, hurlant de douleur, a rapporté une radio locale. L'état des sept autres personnes hospitalisées n'inspire plus d'inquiétude. Selon le journal Bild, le champagne incriminé provenait d'une bouteille de trois litres ouverte pour la table des victimes. Certains clients ont immédiatement signalé un goût "chimique" ou "étrange" après avoir pris une gorgée. (Belga)

