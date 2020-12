Allemagne: l'auteur de l'attentat antisémite de Halle condamné à la perpétuité

L'extrémiste de droite auteur de l'attaque contre une synagogue de Halle en Allemagne l'an dernier a été condamné lundi à une peine de prison à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté minimale de 15 ans.Stephan Balliet, un Allemand de 28 ans antisémite et misogyne, a été reconnu coupable "de deux meurtres" et de plusieurs tentatives de meurtre lors de son attaque du 9 octobre 2019, a annoncé la présidente du tribunal de Magdebourg (Saxe-Anhalt) Ursula Mertens. Balliet avait en pleine fête religieuse de Yom Kippour, en octobre 2019, donné l'assaut contre la synagogue de Halle, où se trouvaient 52 fidèles. Faute de parvenir à entrer, il avait retourné ses armes contre des passants, en tuant deux et en blessant plusieurs autres. (Belga)