Allemagne: l'ex-international Metzelder jugé pour diffusion d'images pédopornographiques

Le procès pour détention et diffusion d'images pédopornographiques de l'ex-international allemand Christoph Metzelder a débuté jeudi à Düsseldorf.Metzelder, 40 ans, est poursuivi pour avoir partagé par messagerie électronique avec son ex-compagne - qui l'a dénoncé - des photos à caractère pédopornographique. L'ancien défenseur du Real Madrid était présent jeudi dans le box des accusés au tribunal. Le procès doit se dérouler jusqu'au début du mois de mai. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine de prison de trois mois à cinq ans, ainsi qu'une amende. Le finaliste de la Coupe du monde 2002 aurait transmis, selon les procureurs, des photos à caractère pédopornographique via WhatsApp à 29 reprises. Quelque 297 fichiers à contenu sexuel mettant en scène des enfants ou adolescents ont été trouvés sur son téléphone portable au cours de l'enquête. "Il sait ce qu'il a fait. Il sait aussi que cela peut être considéré comme une faute et il sait qu'il doit faire face à ses responsabilités", avait déclaré le 21 avril un de ses avocats, Ulrich Sommer. "Il est choqué par lui-même, d'avoir eu cette sorte de double vie", avait ajouté l'avocat, assurant toutefois que son client n'était "évidemment pas" un pédophile. L'ex-défenseur de la Mannschaft suivait une formation d'entraîneur auprès de la Fédération allemande de football (DFB) lorsque l'enquête a été ouverte, en septembre 2019. La chaîne publique allemande ARD, pour laquelle il était consultant, avait immédiatement décidé de suspendre sa coopération avec lui le temps des investigations. Vice-champion du monde 2002, Christoph Metzelder compte 47 sélections en équipe nationale entre 2001 et 2008. Il a effectué la plus grande partie de sa carrière en Allemagne, d'abord à Dortmund (2000-2007) avant un passage au Real Madrid (2007-2010) puis un retour en Allemagne à Schalke jusqu'à sa retraite sportive en 2013. Depuis, il dirigeait une agence de publicité et a sa propre "Fondation Christoph Metzelder", qui soutient des projets pour les enfants et les jeunes. Il entraînait parallèlement l'équipe des moins de 19 ans de TuS Haltern en Rhénanie du Nord-Westphalie. (Belga)

