Allemagne: la Bavière annule les marchés de Noël à cause de la flambée de Covid

Le chef du gouvernement de Bavière Markus Söder a annoncé vendredi l'annulation de tous les marchés de Noël dans sa région, l'une des plus affectées en Allemagne par la nouvelle vague de Covid-19."La situation est très, très sérieuse et compliquée", a déclaré M. Söder lors d'une conférence de presse à Munich, précisant que les bars, clubs, discothèques seront également fermés. Les marchés de Noël sont une véritable institution en Allemagne, celui de Nuremberg en Bavière est l'un des plus renommés. "Nous sommes désolés", a déclaré le chef du gouvernement bavarois, justifiant la décision par les multiples contacts entre les gens dans ces marchés et l'impossibilité de contrôler efficacement les statuts sanitaires des visiteurs. En Bavière, les non-vaccinés seront également soumis de "facto à un lockdown", a-t-il ajouté. L'ensemble de la région appliquera en effet la loi des "2G", qui autorise les seuls vaccinés ("geimpft") et guéris ("genesene") à accéder à des endroits publics comme les restaurants, cinéma, salle de concert ou événements sportifs. Les non-vaccinés seront par ailleurs contraints de limiter leurs contacts à 5 personnes issues de deux foyers, a-t-il dit. Dans les districts où l'incidence dépasse 1.000 nouveaux cas d'infections pour 100.000 habitants sur 7 jours, "tout devra être fermé", a-t-il ajouté, à l'exception des écoles et des commerces. "Nous avons un objectif clair: combattre le coronavirus, protéger les gens et le système de santé", a déclamé l'homme fort de la Bavière. "Ce n'est pas une rhétorique de guerre. C'est une profonde inquiétude qui nous fait agir", a-t-il lancé. Ces annonces interviennent au lendemain d'une réunion de crise entre la chancelière sortante Angela Merkel et les chefs de régions, qui ont décidé d'interdire aux non-vaccinés sur l'ensemble du territoire l'accès à des lieux publics dès que le seuil d'hospitalisation dépasse trois malades du Covid pour 100.000 habitants, ce qui est le cas dans douze des seize Etats régionaux du pays. Le président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch a émis des doutes vendredi sur l'efficacité des mesures. "Dans la situation actuelle, cela ne suffit plus", a jugé Lothar Wieler lors d'une conférence de presse à Berlin, alors que les nouvelles infections ont de nouveau dépassé les 50.000 en 24 h et l'incidence au niveau fédéral est supérieure à 340. (Belga)

