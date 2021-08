Allemagne: les dépistages deviendront payants en octobre pour favoriser la vaccination

Les tests de dépistage du coronavirus ne seront bientôt plus gratuits en Allemagne: les autorités de Berlin et des 16 Länder ont décidé de les rendre payants à partir du 11 octobre pour favoriser la vaccination, rapportent mardi les médias locaux.Cette mesure est édictée alors que toute personne voulant fréquenter les bars et restaurants, se rendre chez le coiffeur ou tout autre enseigne de contact en Allemagne devra bientôt montrer patte blanche à l'aide d'un test négatif, d'une preuve de vaccination ou de guérison. D'après la presse locale, cet accès conditionnel devrait en outre être étendu aux événements, notamment sportifs. (Belga)