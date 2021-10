Allemagne: Olaf Scholz ne sera pas candidat à la présidence du SPD

Olaf Scholz, pressenti pour devenir le nouveau chancelier en Allemagne, ne se portera pas candidat à la tête du Parti social-démocrate (SPD), a-t-il indiqué alors qu'un des co-présidents du parti a annoncé qu'il comptait se retirer.Norbert Walter-Borjans, co-président du SPD, a annoncé qu'il quittait ses fonctions. "Pour moi, devenir président n'était pas lié à ma carrière mais le but était plutôt de remettre le parti sur les rails", a-t-il déclaré au Rheinische Post. "J'ai été si loin dans cette mission que je peux à présent dire: quelqu'un de plus jeune devrait prendre la relève." Olaf Scholz mène actuellement des négociations de coalition avec les écologistes et les libéraux. (Belga)