Allemagne: un Russe inculpé pour préparation d'assassinat d'un dissident tchétchène

Un Russe arrêté en Allemagne a été inculpé d'avoir préparé l'assassinat d'un dissident tchétchène sur ordre, selon le parquet, du régime du président tchétchène Ramzan Kadyrov, a indiqué jeudi la justice allemande.Le suspect est détenu depuis son interpellation, en janvier 2021 dans le nord de l'Allemagne. Il est accusé d'avoir préparé un meurtre visant à "réduire au silence le frère" d'un opposant "critique du régime de Kadyrov, engagé dans les médias sociaux pour une Tchétchénie indépendante", selon un communiqué du parquet de Karlsruhe. "Au cours du premier semestre 2020, un membre de l'appareil de sécurité du président tchétchène Ramzan Kadyrov a chargé l'inculpé Valid D. d'organiser la logistique de l'assassinat", précise le parquet. Présenté par la justice comme un "membre de l'appareil de sécurité tchétchène", le suspect s'est alors procuré une arme et a recruté un homme pour exécuter le crime. Il a aidé cet homme à entrer clandestinement en Allemagne et tous deux ont effectué des repérages près du domicile de la cible, selon le communiqué. "Il n'y a pas eu d'autres préparatifs ni d'exécution de l'attentat, l'accusé ayant été arrêté auparavant", précise le parquet. Quant à l'exécutant, il n'aurait "accepté la mission qu'en apparence, par peur de représailles". L'accusé, dont l'inculpation ouvre la voie à un procès, est notamment poursuivi pour "préparation d'un acte de violence grave menaçant l'Etat" et infractions à la loi sur les armes. Selon des médias allemands, il comptait s'en prendre à Mokhmad Abdourakhmanov, Tchétchène réfugié en Allemagne avec sa famille depuis 2017. Ce jeune homme est, selon les médias, le frère de Toumso Abdourakhmanov, un blogueur et critique du régime autoritaire de Ramzan Kadyrov, lui-même victime d'une tentative de meurtre en Suède en 2020. La justice n'a pas confirmé l'identité de la personne ciblée. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.