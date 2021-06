Allemagne: un suspect décédé et un policier blessé dans le quartier bouclé à Francfort

Un homme de 41 ans suspecté d'avoir attaqué des policiers, mardi dans le quartier de Griesheim à Francfort, dans l'ouest de l'Allemagne, est décédé, a annoncé mardi la police allemande. Un membre des forces de l'ordre a également été blessé.Le quartier de Griesheim a été bouclé après une intervention, mardi matin, concernant une situation supposée dangereuse dans un immeuble résidentiel. Lorsque la patrouille est arrivée sur place, elle a été attaquée par un homme et des coups de feu ont été échangés, selon la police, qui doit encore déterminer précisément qui a tiré et à combien de reprise. Un policier a été blessé. L'homme, qui était en possession d'une arme à feu et d'un couteau au moment des faits, a ensuite été retrouvé mort lorsque le bâtiment a été fouillé. "Nous supposons que la police a tiré le coup de feu fatal", a commenté un porte-parole de la police, précisant qu'une enquête était en cours pour faire la lumière sur ces événements. Celle-ci devra notamment déterminer si l'arme du suspect était factice ou réelle et l'origine de l'appel aux forces de l'ordre. Les habitants ne courent aucun danger, a ajouté mardi soir la police, qui avait été largement déployée dans le quartier durant l'après-midi. Les axes de circulation fermés seront à nouveau accessibles mais progressivement, tandis que les transports publics pourront également reprendre la route. La gare de Francfort-Griesheim avait aussi été temporairement fermée. (Belga)

