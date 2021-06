Alpine Europa Cup - Podium et victoire en Junior pour Ugo de Wilde à Francorchamps

Le Bruxellois Ugo de Wilde a terminé le troisième rendez-vous de l'Alpine Europa Cup avec une 2e et une 4e place à Spa-Francorchamps.Après une deuxième manche difficile à Magny-Cours, en France, Ugo de Wilde s'est bien repris à domicile ce week-end. Sur le circuit ardennais, de Wilde a tout d'abord terminé à la 2e place, avec une victoire en Junior, lors de la Course 1 disputée le dimanche. Parti en pole ce dimanche, de Wilde est resté en tête tout au long de la course. Mais juste après avoir passé le drapeau à damiers, une pénalité l'a fait reculer à la 4e place. Les victoires sont revenues au Français Laurent Hurgon samedi et à l'Espagnol Dani Clos ce dimanche. (Belga)

