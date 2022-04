Alps Tour - Kevin Hesbois commence à la 59e place à Pescara, Giovanni Tadiotto 75e

Avec un tour d'ouverture en 70 coups, Kevin Hesbois occupe la 59e place de l'Abruzzo Open de golf, tournoi de l'Alps Tour doté de 40.000 euros, organisé sur le parcours de Miglianico à Pescara.Le Malinois, 30 ans, a terminé dans le par avec cinq birdies et cinq bogeys. Il compte sept coups de retard sur le Néerlandais Koen Kouwenaar, seul leader après le premier tour. Giovanni Tadiotto a eu besoin d'un coup en plus que Hesbois, après quatre birdies, trois bogeys et un double bogey, ce qui le place en 75e position. (Belga)