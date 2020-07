Amicaux: le Standard renverse l'AS Monaco (2-1), le Club Bruges domine Deinze

Mené à la marque, le Standard a battu l'AS Monaco 2-1 en match de préparation mercredi à Seraing tandis que le Club Bruges s'est imposé 1-0 face au SK Deinze.Vainqueur aisé du FC Malines (4-0) samedi, le Standard a décroché la victoire tout en fin de match. L'AS Monaco a ouvert la marque par Willem Geubbels (20e, 0-1) mais un doublé de Felipe Avenatti (89e, 90e+3) a permis aux Rouches de signer un nouveau succès. Le prochain match du Standard aura lieu ce samedi à 17h50 face à Nice. Une semaine et demie avant la finale de la Coupe face à l'Antwerp, le Club Bruges a rencontré le SK Deinze, qui vient de monter en D1B. Alors que les deux dernières confrontations entre ces équipes se sont terminées par un partage (1-1), le Club a arraché la victoire grâce à Siebe Schrijvers (44e, 1-0). Il s'agissait du cinquième match de préparation des Blauw & Zwart après le partage contre le Beerschot (1-1), les victoires contre OH Louvain (4-1) et le FC Malines (6-0) et la défaite face à Gand (2-3). Samedi, Bruges affronte Lille. Saint-Trond jouait pour sa part son 4e match de préparation à Westerlo (D1B), que les Canaris ont battus 0-1 sur un own goal de Keita (33e). (Belga)