Amstel Gold Race - Van Aert veut finir en beauté, Pidcock rêve de doublé après la Flèche Brabançonne

Vainqueur de la Flèche Brabançonne, le Britannique Tom Pidcock (Alpecin-Fenix) rêve de pouvoir réussir le doublé dimanche à l'Amstel Gold Race (WorldTour) où Wout van Aert (Jumbo-Visma) espère encore briller pour finir sa première partie de saison "en beauté".Wout van Aert, deuxième derrière Pidcock, espère aussi trouver les ressources nécessaires pour aller au bout de son objectif. Le vainqueur de Gand-Wevelgem a déjà beaucoup donné. Julian Alaphilippe a fait l'impasse sur la Flèche mercredi et en aura sur sous la pédale assurément. Le champion du monde français, qui vient de prolonger chez Deceuninck-Quick Step, pourra compter notamment sur le jeune talent Mauri Vansevenant. Annulée l'an dernier en raison de la crise du coronavirus, la classique néerlandaise du WorldTour revient au programme mais sur un parcours inédit. Le peloton devra en effet se contenter d'un circuit de 16,9 kilomètres sans public à parcourir 13 fois avec au programme les Geulhemmerberg, Bemelerberg et Cauberg, pour un total de 40 montées. La course se déroulera sur les communes de Valkenburg aan de Geul, Maastricht et Eijsden-Margraten. Le dernier tour chez les messieurs sera cependant orphelin du Cauberg. La course messieurs, 56e édition du nom, démarrera à 12h15 pour une arrivée prévue vers 17h45. Le Néerlandais Mathieu van der Poel avait remporté la dernière édition, en 2019. Le dernier vainqueur belge est Philippe Gilbert en 2017. La 8e édition de l'Amstel Gold Race Ladies Edition sera disputée le matin avec un départ prévu à 8h30 et une arrivée vers 12h00 après 7 tours de ce circuit. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma l'avait emporté en 2019. (Belga)