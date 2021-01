An Vannieuwenhuyse 14e en monobob à Saint-Moritz

An Vannieuwenhuyse s'est classée 14e de la cinquième manche des World Series de bobsleigh en monobob, samedi, à Saint-Moritz, en Suisse.La bobeuse de 29 ans a conclu ses deux manches en 2:24.86. Elle s'est montrée 2.51 plus lente que l'Américaine Kaillie Humphries. Celle-ci s'est imposée en 2:22.35 devant l'Allemande Laura Nolte (deuxième à 0.20) et la Suissesse Martina Fontanive (troisième à 0.29). Il y avait seize engagées. C'était la première sortie de Vannieuwenhuyse en monobob en World Series cette saison. Dimanche, toujours à Saint-Moriz, Vannieuwenhuyse disputera avec Sara Aerts la sixième manche de la Coupe du monde de bob à deux. (Belga)