Anderlecht maîtrise Malines après un second acte prolifique

Le Sporting d'Anderlecht a empoché les trois points de la victoire dimanche après son large succès contre Malines (7-2) lors de la 7e journée de D1A. Les Bruxellois grimpent provisoirement à la 4e place avec 10 points (6 m.) alors que les Malinois pointent à la 15e place (7 pts).Éliminé de la scène européenne et battu par le Racing Genk avant la trêve internationale, le RSCA de Vincent Kompany se devait de réagir lors de la venue du Kavé. Anderlecht, malgré des tentatives de Benito Raman de la tête (7e) et Lior Refaelov (14e), n'a pas été totalement souverain dans le premier acte. Nikola Storm s'est procuré une occasion et Hendrik Van Crombrugge, pressé par un attaquant malinois, a vu son dégagement être contré. Sur un long ballon en profondeur mal négocié par Sheldon Bateau, Raman a filé vers le but et ouvert le score (1-0, 23e). Les troupes de Wouter Vrancken ont méritoirement égalisé grâce à Storm, dont le tir croisé a fait mouche (1-1, 37e). Les Anderlechtois ont affiché un tout autre visage au retour des vestiaires. Lancé par Kristoffer Olsson, Christian Kouamé a effacé un défenseur malinois avant d'ajuster Gaetan Coucke pour donner l'avance aux Mauve et Blanc (2-1, 49e). L'attaquant ivoirien, prêté par la Fiorentina, a réalisé le break en reprenant, de près, un centre de Sergio Gomez (3-1, 57e). Offensif, le RSCA a encore ajouté quatre buts. Le latéral espagnol a distillé un deuxième assist, qui a cette fois profité à Michael Murillo (4-1, 61e). Montés en cours de partie, Francis Amuzu, Yari Verschaeren et Joshua Zirkzee ont aussi trouvé le chemin du but. Le premier a profité d'une nouvelle erreur de Bateau (5-1, 74e), le deuxième a dribblé le gardien (6-1, 85e) et le troisième a mis à profit un bon centre en retrait d'Amuzu (7-1, 87e). Onur Kaya, monté à la 83e et buteur sur un coup franc direct dans les arrêts de jeu (7-2, 90e+1) a donné au score son allure définitive. Quatre matches sont encore au programme de la journée avec, notamment, le déplacement de l'Union Saint-Gilloise, leader, sur le terrain du KRC Genk (21h). (Belga)