Anderlecht officialise la venue de Jelle ten Rouwelaar, entraîneur des gardiens

Jelle ten Rouwelaar va renforcer l'encadrement sportif du Sporting d'Anderlecht. Le Néerlandais, qui arrive en provenance du NAC Breda, officiera dès le 11 mai prochain en tant qu'entraîneur des gardiens. Le RSCA l'a annoncé samedi sur son site officiel."L'arrivée de Jelle ten Rouwelaar s'inscrit dans la stratégie de notre club qui vise à détecter, recruter et amener des gardiens de but au plus haut niveau", a écrit le RSCA. "Jelle s'inscrit parfaitement dans cette vision: un jeune ancien professionnel qui a beaucoup d'expérience, qui est désireux d'apprendre, qui est ambitieux et extrêmement passionné. Avec ces qualités, il jouera un rôle important dans la formation, le scouting, le recrutement et l'équipe première", a ajouté le club bruxellois. Jelle ten Rouwelaar, 39 ans, a été gardien de but au NAC Breda pendant neuf ans, de 2007 à 2016, avant de devenir entraîneur des gardiens. Au Sporting, il devra collaborer avec son compatriote Max de Jong, entraîneur des gardiens du RSCA depuis 2012. (Belga)