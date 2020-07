Anderlecht prête Sieben Dewaele à Heerenveen

Sieben Dewaele jouera la saison prochaine à Heerenveen où il est prêté par le RSC Anderlecht, a confirmé lundi le club bruxellois.Le milieu de 21 ans a joué 15 rencontres la saison dernière pour les Bruxellois et est prêté au club néerlandais pour prendre de l'expérience. "Notre slogan 'In Youth We Trust' s'applique également à Sieben. Grâce à sa polyvalence et à son intelligence, Sieben nous a bien aidés à un jeune âge, pendant une saison difficile. Avec ce prêt à Heerenveen, un club toujours performant, nous voulons maintenant qu'il dispute suffisamment de matches dans sa meilleure position, afin qu'il nous revienne plus fort", a déclaré Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA. Du côté d'Heerenveen, le club se réjouit également de l'arrivée de l'international espoir. "Nous suivons Sieben depuis un certain temps", a expliqué le directeur technique Gerry Hamstra. "C'est un joueur avec beaucoup de qualité. Il sait bien se placer et couvre beaucoup de terrain. Il a déjà de l'expérience en Belgique et c'est un renfort direct pour notre groupe." (Belga)