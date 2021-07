Anderlecht recrute le milieu suédois Kristoffer Olsson

Anderlecht a annoncé mercredi l'arrivée de Kristoffer Olsson, 26 ans. Le millieu de terrain suédois s'est engagé pour quatre ans.Formé à Norrköping, Olsson a rejoint Arsenal en 2011, à l'âge de 16 ans. Il a ensuite évolué au FC Midtjylland entre 2014 et 2017, remportant le titre en 2015. En janvier 2017, il signait à l'AIK Solna, avec qui il devenait champion de Suède en 2018. Le milieu de terrain quittait la Suède pour Krasnodar, en Russie, en janvier 2019. Olsson compte 29 présences en équipe nationale suédoise. Il était titulaire lors des quatre matchs de la Suède à l'Euro. Il avait aussi remporté l'Euro espoirs 2015. "J'aime le football technique et les bonnes passes, mais je fais aussi tout ce que je peux pour gagner", a confié la nouvelle recrue bruxelloise. "Ce club est en train d'écrire une nouvelle histoire et je veux en faire partie, pour finalement à nouveau remporter des titres avec le RSC Anderlecht. Je connais bien sûr aussi certains de mes prédécesseurs suédois tels que Pär Zetterberg et Christian Wilhelmsson, lesquels ont réalisé un travail fantastique ici. J'espère poursuivre sur la voie qu'ils ont tracée." "Kristoffer Olsson a été formé à Arsenal et ça se remarque tout de suite", a déclaré le directeur sportif Peter Verbeke. "Il aime être en possession du ballon, il pense vite, il est créatif et il essaie toujours de jouer dans la verticalité. Il correspond à notre philosophie de jeu et il pourra évoluer à différentes positions dans notre milieu de terrain." Cette arrivée d'Olsson survient deux jours après l'officialisation de la vente d'Albert Sambi Lokonga à Arsenal. (Belga)

