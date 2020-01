Anderlecht s'en sort de justesse 1-2 au Cercle Bruges

Anderlecht s'est imposé de justesse 1-2 au Cercle Bruges, lanterne rouge, dimanche, lors de la 23e journée de la Jupiler Pro League. Michel Vlap a offert la victoire aux Mauve et Blanc dans les arrêts de jeu (90e+4). Peu avant, Francis Amuzu (87e) avait répliqué au but d'ouverture de Kevin Hoggas (33e). Avec 30 points, Anderlecht revient à 4 longueurs du top-6.Le début de rencontre était à l'avantage du Cercle, à l'instar du tir de De Belder qui alertait Van Crombrugge (17e). Le but tombait à la 33e minute: Kylian Hazard se jouait de Murillo et Kompany et glissait à Peeters, dont le centre en retrait trouvait Hoggas, lequel trompait Van Crombrugge du plat du pied. Les Brugeois ont célébré le but en montrant le maillot du gardien Miguel Van Damme, qui a annoncé samedi devoir reprendre son combat contre la leucémie. La première occasion anderlechtoise survenait à la 41e minute par Colassin. En seconde période, le Cercle poursuivait sur sa lancée, avec des tentatives de Peeters (47e et 55e). Anderlecht se montrait menaçant via Doku, Moser repoussait (64e). En fin de partie, Van Crombrugge était décisif sur les tentatives de Foster (85e) et De Belder (86e). Dans la foulée, Amuzu, lancé par Chadli, égalisait (85e). Le Cercle jouait son va-tout pour tenter d'arracher les trois points. Mais c'est Anderlecht qui s'offrait la victoire sur la toute dernière action du match lorsque, sur un centre de Murillo, Vlap propulsait de la tête le ballon dans les filets brugeois (90e+4). Anderlecht, neuvième avec 30 points, revient ainsi à 4 longueurs de Genk, sixième et dernier qualifié pour les playoffs I. Le Cercle Bruges, lanterne rouge avec 11 points, compte toujours sept longueurs de retard sur Ostende, avant-dernier. (Belga)