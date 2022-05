Andrey Rublev et Jannik Sinner s'affronteront en huitièmes de finale à Roland-Garros

Andrey Rublev (ATP 7) et Jannik Sinner (ATP 12) s'affronteront en huitièmes de finale des Internationaux de France, deuxième levée du Grand Chelem, après leur victoire respective au 3e tour de Roland-Garros samedi à Paris.Rublev, tête de série N.7, s'est imposé en quatre sets 6-4, 3-6, 6-2, 7-6 (13/11) contre le Chilien Cristian Garin, 37e mondial, au bout de 3 heures et 11 minutes de jeu. Sinner, tête de série N.11, a lui dû batailler pendant 2 heures et 50 minutes pour venir à bout de l'Américain Mackenzie McDonald, 60e mondial, en trois sets 6-3, 7-6 (8/6), 6-3. Rublev et Sinner s'affronteront en huitièmes de finale. Il s'agira de la quatrième confrontation entre les deux joueurs. Sinner compte deux victoires dont une décrochée au Masters 1000 de Monte Carlo cette année contre une pour Rublev. Le Russe et l'Italien avaient tous les deux atteint les quarts de finale à Paris en 2020, ce qui constitue leur meilleur résultat en carrière à la Porte d'Auteuil. (Belga)