Andrey Rublev offre le premier point à la Russie en finale de la Coupe Davis de tennis

Andrey Rublev a donné le premier point à son pays, la Russie, contre la Croatie en finale de la Coupe Davis de tennis, dimanche après-midi à Madrid. Le 5e joueur mondial, âgé de 24 ans, n'est pas tombé dans le piège que pouvait représenter le modeste Borna Gojo qu'il faut aller chercher au 279e rang mondial pour trouver trace. Il s'est imposé en deux manches 6-4 et 7-6 (7/5) après une heure et trente-trois minutes de jeu.Goko n'est que sixième Croate au classement ATP derrière Marin Cilic (30e), Borna Coric (73e), Nino Serdarusic (243e), Dude Ajdukovic (251e) et même le vétéran de 42 ans Ivo Karlovic (275e). A 23 ans, le joueur de Split est avant tout présent sur les tournois Challenger. Cela ne l'a pas empêché de battre en demi-finales le Serbe Dusan Lajovic (ATP 33), après avoir déjà eu raison de l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 27) et en phase de poules de l'Australien Alexei Popyrin (ATP 61). La Russie n'a plus besoin que d'un point pour enlever cette 109e édition du Saladier d'argent. Deuxième joueur mondial Daniil Medvedev, qui a gagné ses quatre matches en simple dans cette phase finale, est le mieux placé pour le faire face à Cilic. Si le N.1 croate devait égaliser à un point partout, les Croates partiraient favoris grâce à leur équipe de double Nikola Mektic et Mate Pavic, classée N.1 à l'ATP. C'est d'ailleurs elle qui avait marqué le deuxième point décisif contre la Serbie de Novak Djokovic vendredi en demi-finales. (Belga)