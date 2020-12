Angela Merkel appelle à de nouvelles restrictions face à la hausse des cas

Angela Merkel a appelé mercredi à de nouvelles restrictions jusqu'à la mi-janvier dans l'ensemble de l'Allemagne, où les mesures existantes se révèlent insuffisantes pour maîtriser le nombre de cas de Covid-19."Le nombre de contacts" entre personnes "est trop élevé, la réduction du nombre de contacts est insuffisante", a déclaré la chancelière allemande devant la chambre des députés. Elle a jugé "justifiées" les propositions d'un groupe d'experts visant à la fermeture au plus tard entre Noël et la mi-janvier de tous les magasins non alimentaires et des écoles notamment. Et la chancelière a exhorté à réduire "au minimum" les contacts d'ici les fêtes, évoquant la possibilité d'avancer le début des vacances scolaires. "Nous devons tout mettre en œuvre" pour éviter une "progression exponentielle" du nombre de cas, a martelé Mme Merkel. L'Allemagne a enregistré au cours des dernières 24 heures un nombre record de décès liés au Covid-19, avec 590 morts. Alors qu'il avait été salué pour sa gestion de la pandémie durant la première vague au printemps, le pays est en difficulté face à la deuxième vague. La hausse rapide du nombre de cas a été stoppée par les fermetures des secteurs de la gastronomie, de la culture et du sport début novembre mais le nombre de contaminations journalières stagne à un niveau élevé. L'Allemagne fait état ainsi d'environ 20.000 nouveaux cas d'infections quotidiennes. Et le nombre de malades en soins intensifs est jugé préoccupant par les autorités. Le gouvernement fédéral et les dirigeants de régions doivent se retrouver avant Noël pour discuter d'éventuelles mesures face à la propagation de la pandémie. Plusieurs régions particulièrement touchées, comme la Bavière et la Saxe, ont déjà pris les devants. D'autres sont plus réticentes à durcir le dispositif actuel de restrictions, moins strict que dans d'autres pays européens. Malgré les limitations de rassemblement à 5 personnes, les stands de vins chauds, tradition allemande pour la période des fêtes de fin d'année, se multiplient dans le pays et attirent des foules nombreuses en extérieur. Ils sont devenus un vecteur de propagation du virus, selon les autorités. (Belga)