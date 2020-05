Angleterre: les entraînements avec contacts à nouveau autorisés

Le gouvernement britannique a autorisé lundi le passage à la "phase 2" du plan de reprise des compétitions sportives, qui autorise les entraînements avec contacts et rapproche notamment la Premier League d'une reprise espérée en juin."Cette nouvelle directive constitue la dernière phase en date d'un retour précautionneux à l'entraînement pour les sportifs de haut niveau, destiné à limiter les risques de blessure et protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées", a expliqué le ministre des Sports, Nigel Huddleston. Le gouvernement "travaille pour un redémarrage du sport professionnel à huis clos dès lors qu'il pourra se faire en toute sécurité", a-t-il également déclaré. Les clubs avaient été autorisés le 18 mai à procéder à des entraînements en petits groupes. Vendredi, le patron de la Premier League, Richard Masters, s'est dit "aussi confiant qu'on peut l'être" quant à une reprise du championnat anglais de football en juin, malgré la menace persistante du coronavirus. Il n'a toutefois pas précisé de date. La Premier League espérait initialement, dans son projet "Project Restart", reprendre les matches à partir du 12 juin, puis la date du 19 juin a été évoquée. Certains protagonistes, comme l'entraîneur de Newcastle Steve Bruce, estiment cependant que disputer des matches avant fin juin au plus tôt ne serait pas raisonnable. Le championnat a repris depuis une semaine en Allemagne, et devrait reprendre le 11 ou 12 juin en Espagne. Le championnat a par contre été arrêtée dans plusieurs pays, comme la Belgique, la France et les Pays-Bas. (Belga)