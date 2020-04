Annulation de l'International Champions Cup, habituel tournoi de pré-saison

L'International Champions Cup (ICC), tournoi de football de pré-saison qui rassemble de nombreuses grosses cylindrées européennes, ne se tiendra pas cet été. L'organisation l'a annoncé sur son site officiel."La santé des joueurs, des staffs et des fans a toujours été notre priorité. Le manque de clarté quant à l'assouplissement des mesures prises afin de combattre la pandémie de Covid-19 ainsi que l'incertitude qui règne autour du calendrier international rendent la tenue de l'International Champions Cup cet été infaisable", a écrit l'organisation dans un communiqué. L'ICC, remporté en 2019 par Benfica, devait se disputer pour la huitième fois. C'est aussi lors de ce tournoi qu'Eden Hazard a fait sa première apparition sous le maillot du Real Madrid l'été dernier à l'occasion d'une défaite 3-1 contre le Bayern Munich à Houston. Depuis deux éditions, le tournoi rassemble 18 équipes qui disputent chacune trois rencontres entre fin juillet et mi-août. Cette année, les matches devaient se disputer en Amérique du nord et en Asie. Les organisateurs espèrent encore trouver une solution pour la compétition féminine, dont l'Olympique Lyonnais est le tenant du titre. (Belga)