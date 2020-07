Anvers: l'asbl Groenplaats demande aux établissements horeca de rester ouverts

L'asbl représentante d'établissements horeca Groenplaats à Anvers appelle ses membres à ne pas fermer dans les semaines à venir. "Nous faisons tout notre possible pour suivre les règles", assure son président Vincent Schietekat.Après le durcissement des mesures corona dans la ville et la province d'Anvers, plusieurs exploitants de grands établissements de restauration de la ville ont déjà indiqué qu'ils fermeraient en août. Les cafés et restaurants de la Groenplaats ne suivent pas cet exemple pour le moment. "Nous appelons expressément nos membres à ne pas fermer", indique Vincent Schietekat, président de l'association des exploitants de cette place. L'asbl ne nie pas que ce sont des temps très difficiles pour les cafés et restaurants. Pour garder la tête hors de l'eau, l'association espère un soutien positif des médias. "Le jour où (le virologue) Marc Van Ranst, aujourd'hui figure médiatique, a appelé à ne pas venir à Anvers, on a tout de suite vu notre chiffre d'affaires baisser de moitié", affirme M. Schietekat. Le président a souligné que les établissements sis Groenplaats mettent tout en œuvre pour se conformer aux mesures en vigueur. Un soutien supplémentaire, au niveau municipal, régional flamand ou fédéral, est certainement le bienvenu. Mais Vincent Schietekat indique également que la ville a déjà pris des mesures pour aider les exploitants, notamment l'agrandissement de l'espace terrasse sur la place. (Belga)