Anvers va activer son dispositif anti-inondations lundi

La ville d'Anvers a décidé d'activer lundi midi son dispositif anti-inondations en raison de la météo tempétueuse qui secouera la Belgique lundi.Les digues de protection seront dès lors préventivement fermées dès midi et ce jusque lundi à 18h00. Les automobilistes sont en conséquence invités à ne pas laisser leur véhicule sur les quais de l'Escaut. Selon les autorités locales, le niveau de l'Escaut devrait atteindre lundi après-midi pas moins 7,12 mètres, soit 1,65 mètre de plus que la normale. La régie flamande de voies navigables a en outre décidé de restreindre la navigation fluviale sur l'Escaut et d'autres cours d'eau pour protéger les digues des vagues générées par les bateaux. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.