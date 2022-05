Après 2 ans d'annulation, le Festival au Carré sera de retour du 1er au 10 juillet à Mons

Après deux ans d'annulation en raison de la crise sanitaire, le Festival au Carré de Mons retrouvera son public du 1er au 10 juillet.La programmation de l'événement culturel montois sera riche avec, notamment, des concerts, de la danse, du théâtre, du cirque, des performances, des spectacles déambulatoires ainsi que du cinéma musical. "Cette édition sera multidisciplinaire ou ne sera pas", ont indiqué mardi les organisateurs. "Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges avec, comme grande nouveauté, une formule inédite à expérimenter en famille ou entre amis". Le festival sortira, en effet, de son lieu prédilection, le "Carré des Arts" pour faire voyager son public partout dans la ville, au Théâtre le Manège, le cœur des festivités, ainsi que dans l'ensemble des salles culturelles, dans les jardins, sur les places et à travers l'espace public. Les ventes ont été ouvertes le 17 mai. Le programme complet du festival est accessible via le site du pôle culturel montois www.surmars.be. (Belga)