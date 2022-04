Après 58 matches sans défaite, le FC Porto battu en championnat du Portugal

Le FC Porto, entraîné par Sergio Conceiçao, a été battu 1 à 0 sur la pelouse de Braga lundi soir pour le compte la 31e journée du championnat du Portugal. Un évènement dans la mesure où Porto n'avait plus perdu en championnat depuis le 30 octobre 2020 (2-3 contre Paços de Ferreira) et voit sa série de 58 matches sans défaite s'arrêter.Les hommes de Sergio Conceiçao ont été surpris par un but de Ricardo Horta (54e) et doivent encore un peu patienter avant d'être sacré champion. Porto compte 82 points pour 73 au Sporting de Lisbonne (avec un match de moins) alors qu'il reste encore trois journées de compétition. Le Sporting joue lundi soir à Boavista. Avec 58 matches sans défaite, le FC Porto avait égalé la performance de l'AC Milan réussie de 1991 à 1993, un record des six grands championnats européens. (Belga)