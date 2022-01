Après Maaseik, Alost s'offre Roulers et prend la deuxième place au classement

Alost a largement dominé Roulers 3 sets à 0, samedi soir dans le match au sommet de la 10e journée de l'Euromillions Volley League, joué dans une salle privée de spectateurs enr aison des mesures anti-Covid. Fort de sa victoire 3-0 sur Maaseik, le 18 décembre, et de sa série de quatre victoires les Alostois entendaient bien mener la vie dure aux champions en titre. Ils y sont parfaitement parvenus en infligeant un 25-18, 28-26 et 25-23 sans appel à leurs visiteurs du soir.Après ce cinquième succès consécutif en championnat, Alost prend la deuxième place au classement avec 17 points en neuf rencontres, à égalité avec Maaseik (8 matchs) dont la rencontre face à Achel prévue samedi soir a été reportée pour cause de Covid. Roulers, qui a concédé sa deuxième défaite de la saison en championnat, reste en tête avec 19 points (8 matchs). (Belga)