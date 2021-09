Après-midi douce et calme samedi

Le temps sera doux et calme samedi après-midi avec du soleil et quelques nuages cumuliformes, prévoit l'IRM qui annonce des maxima de 19 à 24 degrés.Le temps sera doux et calme le reste de la journée avec du soleil mais également quelques développements de nuages cumuliformes. Le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 19 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 23 ou 24 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement faible d'est à sud-est. (Belga)