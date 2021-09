ArcelorMittal Belgium recherche 100 nouveaux collègues pour fabriquer de l'acier vert

ArcelorMittal Belgium recherche 100 nouveaux collaborateurs pour l'aider à fabriquer de l'acier vert, qui consomme moins d'énergie et émet moins de carbone, a annoncé mardi l'entreprise par communiqué.Ces aciers sont utilisés pour construire des véhicules électriques, des éoliennes et des panneaux solaires. Les candidats suivront un programme de formation. ArcelorMittal Belgium possède des usines à Gand, Liège, Genk et Geel, employant 5.000 personnes au total. (Belga)