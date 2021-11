Argenta ferme 62 distributeurs de billets après une tentative de "jackpotting" à Dessel

La banque Argenta a décidé mercredi de fermer 62 distributeurs automatiques en prévision de nouvelles mesures de sécurité après une tentative de "jackpotting" à Dessel (province d'Anvers). Cette technique de piratage permet de prendre le contrôle d'un distributeur automatique et de le vider de son contenu.Une entreprise de sécurité a été alertée et est intervenue à Dessel, où elle a constaté que le distributeur visé avait été endommagé. La police a ouvert une enquête, précise Argenta. On ignore encore si les malfrats ont emporté de l'argent. Une attaque similaire s'était déjà produite le week-end dernier à Saint-Nicolas (Flandre orientale). Une société de surveillance est rapidement intervenue sur place, empêchant les voleurs de rafler leur butin. En raison de ces tentatives de vol, la banque a décidé de prendre des mesures et de fermer 62 distributeurs dans l'attente de nouvelles mesures de sécurité. (Belga)