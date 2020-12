Armand Duplantis et Yulimar Rojas élus athlètes de l'année

Le jeune perchiste suédois de 21 ans, Armand Duplantis et la Vénézuélienne Yulimar Rojas, 25 ans, spécialiste du triple saut, ont été élus athlètes de l'année par la fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) lors d'une cérémonie virtuelle samedi.Armand Duplantis a battu le record du monde de la perche à deux reprises cette année le faisant passer à 6m17 puis à 6m18. A 21 ans à peine, invaincu en 16 compétitions, il est le plus jeune lauréat du trophée. "C'était une saison très étrange, pour moi et pour tout le monde, mais j'ai été capable de rester concentré pour obtenir quelques beaux résultats", a commenté Duplantis, Etoile montante (Rising Star Award) de l'année 2018, auteur aussi de la meilleure performance absolue en plein air (6m15). Ses parents, Helena et Greg ont reçu le prix du Coaching Achievement. La triple-sauteuse vénézuélienne a battu le record sud-américain de sa spécialité pour sa premier compétition de l'année à Metz cette année (15m03) alignant ensuite 15m43 à Madrid, soit un nouveau record du monde indoor en salle. "Je ne m'y attendais pas du tout pour être honnête", a réagi Yulimar Rojas, Etoile montante en 2017. "Déjà rien que d'être parmi les nommées me remplissait de joie, c'était déjà une victoire pour moi, alors recevoir ce trophée parmi tellement d'athlètes exceptionnels." (Belga)