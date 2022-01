Armand Duplantis Sportif de l'année en Suède pour la deuxième fois

Figure de proue de l'athlétisme mondial, le perchiste Armand "Mondo" Duplantis a été élu Sportif de l'année en Suède, pour la deuxième année de rang, lundi soir à Stockholm. Chez les dames, c'est Tove Alexandersson, spécialiste de la course d'orientation, qui a été couronnée.Détenteur du record du monde avec une barre effacée à 6m18 en 2020, Duplantis a vécu une saison 2021 pleine. Il a d'abord enlevé le titre européen en salle avant de décrocher l'or olympique à Tokyo. L'équipe de jumping, championne olympique devant les Etats-Unis et la Belgique dans la capitale japonaise, a elle été désignée Equipe de l'année. Elle était constituée de Henrik von Eckermann, Malin Baryard et Peder Fredricson. (Belga)