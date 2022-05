Arrestation de trois membres de l'EI préparant un attentat en Turquie

Le ministère turc de l'Intérieur a annoncé mardi l'arrestation dans le nord-ouest du pays de trois personnes soupçonnées d'être membres de l'organisation Etat islamique (EI) préparant un attentat suicide, a rapporté l'agence étatique turque Anadolu.Des équipes de la Direction anti-terroriste ont arrêté trois ressortissants étrangers à Bursa, dans le nord-ouest du pays, soupçonnés d'appartenir à l'EI et de préparer un attentat suicide. Leur nationalité n'a pas été précisée. Plusieurs attentats commis en 2015 et 2016 en Turquie ont été revendiqués par l'EI ou attribués par Ankara au groupe djihadiste. En janvier 2016, un kamikaze s'était fait exploser en plein coeur historique d'Istanbul au milieu d'un groupe de touristes allemands, tuant 12 d'entre eux. Les autorités turques avaient affirmé que le kamikaze était un Syrien de 28 ans, membre de l'EI, mais ce dernier n'a pas formellement revendiqué l'attaque. L'EI a cependant revendiqué un attentat contre une discothèque d'Istanbul qui avait fait 39 morts dans la nuit du Nouvel an 2017. (Belga)

