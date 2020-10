Arrivée du plus grand nombre de migrants aux Canaries depuis 2006

Les Îles Canaries ont enregistré, vendredi, un nombre record d'arrivées de migrants par bateaux depuis 2006, selon des informations de médias locaux samedi.Plus de 700 migrants sont arrivés dans 22 bateaux dans les Îles Canaries vendredi, rapporte le journal La Provincia. Ils ont traversé l'Atlantique dans de petits bateaux de pêche, appelés localement cayucos, et ont été secourus en mer. Il s'agit du plus grand nombre de migrants arrivés en un jour depuis 2006. Cette année-là, plus de 31.000 migrants avaient atteint l'archipel espagnol. Cette année, 7.500 migrants sont déjà arrivés dans les Canaries depuis janvier. L'archipel se trouve à environ 100 kilomètres de la côte ouest-africaine. (Belga)