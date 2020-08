Arsenal gagne la Community Shield au détriment de Liverpool

Arsenal a remporté la Community Shield en battant Liverpool aux tirs au but (5-4), samedi, à Wembley. Le temps règlementaire s'était achevé sur un score de 1 but partou.Pierre-Emerick Aubameyang a donné l'avantage aux 'Gunners' d'une frappe enroulée de l'entrée du rectangle. Takumi Minamino a égalisé à la 73e minute pour Liverpool. Il n'y a pas eu de prolongations, le trophée s'est directement joué aux tirs au but. Le jeune Rhian Brewster, monté au jeu en fin de partie, troisième tireur de Liverpool, a tiré sur la transversale. Aubameyang a offert une 16e Community Shield à Arsenal, qui succède à Manchester City au palmarès. Les troupes de Mikel Arteta s'adjugent ainsi un deuxième trophée en un mois après avoir gagné la FA Cup contre Chelsea le 1er août. Ce trophée inaugure traditionnellement la saison en Angleterre. Il oppose le champion d'Angleterre au vainqueur de la FA Cup. Liverpool a remporté le championnat pour la première fois depuis 1990. (Belga)