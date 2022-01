Ashleigh Barty écarte Amanda Anisimova et se hisse en quarts sans perdre le moindre set

Ashleigh Barty s'érige, match après match, comme la toute grande favorite à la victoire finale dans cet Open d'Australie 2022. La N.1 mondiale, devant son public de la Rod Laver Arena, a disposé de l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 60) en deux sets et 1h14 de jeu : 6-4, 6-3."Ash" Barty s'est qualifiée pour les quarts sans perdre le moindre set. Après deux premiers tours rondement menés contre des joueuses issues des qualifications, l'ancienne joueuse de cricket avait déjà écarté l'Italienne Camila Giorgi (WTA 33) en deux petits sets au 3e tour. Dimanche, elle a récidivé contre l'Américaine de 20 ans, tombeuse de la tenante du titre Naomi Osaka au 3e tour. Grâce à davantage de coups gagnants et moins de fautes directes, Barty a dominé son adversaire. Lauréate de deux titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2019 et Wimbledon 2021), Barty court après son premier titre majeur en Australie. Elle y avait atteint les demi-finales en 2020 et avait perdu en quarts en 2021. Pour s'en approcher, elle devra écarter en quarts Jessica Pegula (WTA 21), sortie victorieuse d'un duel contre la Grecque Maria Sakkari (WTA 8). L'Américaine, déjà quart-de-finaliste en 2021, s'est imposée en deux manches : 7-6 (0), 6-3. Le tennis australien court après une victoire dans sa levée du Grand Chelem chez les dames depuis 1978 et le titre acquis par Chris O'Neill. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.