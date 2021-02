Asian Le Mans Series - Maxime Martin hors du Top 5 à Abu Dhabi

Maxime Martin (Aston Martin) a terminé 6e et 9e de la catégorie GT ce week-end, lors des troisième et quatrième courses de l'Asian Le Mans Series à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Jean Glorieux (Duqueine-Nissan) s'est, lui, classé dans le Top 5 à deux reprises en LMP3.Maxime Martin ne gardera pas un souvenir impérissable du meeting d'Abu Dhabi, le dernier de l'Asian Le Mans Series 2021. Sixième vendredi, le Belge a dû se contenter de la 9e place samedi aux côtés du Français Valentin Hasse-Clot et du Suédois Alexander West. Les victoires sont revenues à la Porsche GPX Racing d'Andlauer, Ferté et Jefferies et à la Ferrari Kessel Racing de Kimura, Ledogar et Jensen. Quant au titre, il a été remporté par la Porsche du Herberth Precote Racing de Renauer-Renauer-Bohn. Le trio se qualifie donc directement pour les prochaines 24 Heures du Mans. En LMP3, Jean Glorieux s'est classé à deux reprises cinquième avec l'Allemand Laurents Horr. Associé au Slovaque Miro Konopka et au Britannique Charlie Robertson, Tom Cloet (Ginetta-Nissan) a, lui, pris les 6e et la 9e places de la catégorie. (Belga)