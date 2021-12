Asile et migration - Des citoyens mènent une action d'affichage pour la régularisation des sans-papiers

Plus de 250 citoyens ont mené une action d'affichage partout en Belgique dans la nuit de dimanche à lundi afin de demander la régularisation des sans-papiers, a signalé lundi matin le collectif à l'origine de cette opération. Ils ont détourné des milliers d'espaces publicitaires et ont placé 1.800 affiches dans des stations de métro, des abribus et des gares du pays. Environ 5.000 accroche-porte seront en outre accrochés dans la matinée dans les transports en commun dans le but d'attirer l'attention sur la situation des sans-papiers.L'action a eu lieu dans douze villes du pays, dont notamment à Liège, Gand, Namur, Bruxelles, Anvers, Charleroi, Mons, Tournai, Louvain-la-Neuve ou Nivelles. "Aujourd'hui les sans-papiers risquent les arrestations, l'exploitation, l'exclusion sociale. Le gouvernement leur refuse l'accès aux droits fondamentaux. Changeons ça. Deviens signataire de la loi citoyenne pour la Régularisation des Sans-Papiers", peut-on lire sur ces affiches. Ces actions s'inscrivent dans la cadre de la campagne "In My Name" qui vise à récolter 25.000 signatures pour la proposition de loi d'initiative citoyenne pour la régularisation. Celle-ci pourra alors être déposée au parlement fédéral. "Quatre ans après une action similaire #NotInMyName, qui dénonçait déjà la politique la migratoire et qui avait suscité un très fort engouement, nous voulions remettre le couvert et rappeler que rien n'a changé", explique une participante à l'action, citée dans le communiqué du collectif à l'origine de l'opération. "Les décisions politiques sont toujours inhumaines, arbitraires et meurtrières mais nous voulons aussi affirmer qu'il y a moyen de changer les choses. La proposition de loi citoyenne pour la régularisation est une piste concrète." (Belga)

