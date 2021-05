Asile et migration - Floride: 2 morts et 10 disparus après le naufrage d'un bateau d'immigrés cubains

Deux personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau transportant des immigrés cubains survenu au large de la Floride, et les garde-côtes américains continuaient vendredi les recherches pour localiser dix disparus, ont indiqué les autorités."Les garde-côtes ont sauvé huit personnes et récupéré deux corps dans l'eau vers 13h00 jeudi, à 18 miles (29 kilomètres) de Key West", île du Sud de la Floride, ont déclaré jeudi soir les autorités américaines sur Twitter. De "nombreuses forces aériennes et maritimes" sont "dédiées à la recherche" de dix personnes disparues en mer, ont annoncé les garde-côtes vendredi matin. Les survivants du naufrage, qui ont reçu des soins une fois secourus, ont rapporté avoir quitté le port de la ville de Mariel à Cuba le dimanche et avoir chaviré mercredi soir, d'après un communiqué des autorités maritimes. Situé à seulement 170 km de La Havane, l'archipel des Keys est sur la route des immigrés cubains qui tentent de rejoindre les Etats-Unis par la mer. (Belga)

