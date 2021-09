Asile et migration - Incendie dans un camp de migrants sur l'île de Samos

Un incendie important s'est déclaré dimanche soir dans une grande partie du camp de migrants de Vathy sur l'île grecque de Samos, qui devait être démantelé à la fin du mois, a constaté l'AFP sur place.Le maire de Samos Girgos Stantzos a déclaré à l'AFP que le camp avait été entièrement évacué de ses occupants. De nombreux migrants se trouvaient rassemblés sur un parking près du camp, où des enfants pleuraient, a constaté l'AFP. Sur l'île égéenne de Samos, face à la Turquie, le bidonville de Vathy abritait près de 7.000 demandeurs d'asile entre 2015 et 2016, pour une capacité initiale de 680 personnes. Quelque 300 y vivaient encore samedi dans l'insalubrité et ont accepté d'être transférés dans un nouveau centre de réception et d'accueil "contrôlé et fermé", où ils doivent se présenter lundi, selon le ministère grec des Migrations. Barbelés, scanners à rayons X et portes magnétiques: le nouveau camp "à accès contrôlé et fermé" pour migrants, premier d'une "nouvelle génération", a été inauguré samedi à Samos. Les organisations humanitaires ont dénoncé le caractère fermé du nouveau camp, où les migrants ne seront autorisés à sortir que la journée munis de badges électroniques et où un centre de rétention est prévu pour les déboutés du droit d'asile. Le camp de Vathy a été longtemps décrié pour ses conditions insalubres, véritable bidonville où erraient les rats aux portes de la principale ville de l'île. Il y a un an, le camp de Moria sur l'île grec de Lesbos, également décrié pour ses conditions insalubres, a été réduit en cendres dans deux incendies successifs, laissant quelque 13.000 migrants sans abri pendant plusieurs jours. (Belga)

